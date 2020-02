Un Posto al Sole, anticipazioni: Clara e Alberto pronti a prendere la scena (Di sabato 8 febbraio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle prossime settimane vedremo la conclusione delle vecchie trame e l’apertura delle nuove. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. Nelle prossime settimane assisteremo all’epilogo delle maggiori trame che ci hanno accompagnato nell’ultimo periodo: quella della maestra Gagliardi e quella di Giulia. Non vi anticipiamo come andranno a finire, ma vi parliamo invece di cosa seguirà e terrà banco nella soap per i mesi a venire. La prima trama riguarda Alberto Palladini insieme a un nuovo volto, la seconda riguarda una notizia sconvolgente su Clara. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Da ora in poi, dunque, spazio ai personaggi del prossimo periodo: Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello), con l’inserimento di un volto nuovo che sembra destinato a dare molto fastidio al ... 2anews

