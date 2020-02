Sanremo, la classifica provvisoria. Conferme e (grandi) delusioni dopo la quarta serata (Di sabato 8 febbraio 2020) Le sorprese non finiscono mai, soprattutto per il Festival di Sanremo 2020. La classifica provvisoria dellla 70^ edizione del Festival della musica italiana cambia volto. Infatti grazie al voto della sala stampa Diodato conquista il primo posto sul podio con la sua Fai rumore. Diodato supera Francesco Gabbani, classificato primo secondo il responso della giuria demoscopica. Per Francesco, al momento, spetta il secondo scalino con la sua Viceversa. Terzi i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr, quarti Le Vibrazioni con Dov’è. Vediamo insieme l’intera classifica. La classifica provvisoria completa è la seguente: 1. Diodato; 2. Francesco Gabbani; 3. Pinguini Tattici Nucleari; 4. Le Vibrazioni; 5. Piero Pelù; 6. Tosca; 7. Rancore; 8. Elodie; 9. Achille Lauro; 10. Irene grandi; 11. Anastasio; 12. Raphael Gualazzi; 13. Paolo Jannacci; 14. Rita Pavone; 15. Levante; 16. Marco Masini; ... caffeinamagazine

