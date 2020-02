Sanremo 2020, per la serata finale Achille Lauro è Elisabetta I: «Baluardo di indipendenza» (Di domenica 9 febbraio 2020) Achille Lauro, viso incorniciato di centinaia di perle, continua a far parlare di sé. Il look della performance sul palco dell’Ariston per l’ultima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo è quello di Elisabeth I, la regina che disse a Filippo II di Spagna «non posso avere timore di un uomo che ha impiegato dieci anni ad imparare l’alfabeto» e sconfisse, con i suoi soldati, l’invincibile armata spagnola. «Sono stato molto colpito dalla sua indipendenza, di cui aveva fatto un vero e proprio Baluardo», ha spiegato il cantante. «Mi è parso il personaggio più adatto per chiudere la serie di performance con cui, in queste sere, ho unito personaggi che in modi diversi mi hanno ispirato attraverso modalità altrettanto differenti di esprimere e vivere la libertà». Fiorello, alla fine dell’esibizione, ha voluto fare una foto con Achille Lauro. ... open.online

