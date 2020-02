Inter Milan parla Lucio: «I nerazzurri vinceranno 3-1. Conte? Vi spiego…» (Di sabato 8 febbraio 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter Lucio parla in vista del Derby. Le sue parole Alla vigilia del derby di Milano, la Gazzetta dello Sport ha Intervistato l’ex difensore dell’Inter Lucio. Ecco cosa ha detto il brasiliano sulla stracittadina Milanese e non solo. DERBY – «È una partita speciale tra due grandi squadre con grandi tifoserie: i miei derby li ricordo bene, ne ho giocati 5 e vinti 4. Forse portavo fortuna… L’atmosfera del Meazza è bellissima, i tifosi si comportano bene, c’è grande rispetto tra la gente. Per me Inter-Milan è il “clasico” più importante del mondo». 0-4 – «Fu una partita pazzesca: Sneijder era appena arrivato e fece la differenza, Maicon e Thiago Motta segnarono e giocarono molto bene. Non era un risultato qualunque per un derby ma avevamo dimostrato di essere molto più forti. Avevamo più ... calcionews24

