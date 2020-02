Herald Sun Tour 2020: doppietta per Jai Hindley in salita, classifica generale ipotecata (Di sabato 8 febbraio 2020) Un 23enne australiano in nettissima ascesa. Arriva la doppietta addirittura per Jai Hindley nella corsa di casa: dopo il successo nella seconda tappa, l’oceanico si ripete anche nella quarta frazione dell’Herald Sun Tour 2020, trionfando nei 106,6 chilometri da Mansfield fino in cima al Mount Buller. Per lui ovviamente ipotecata anche la classifica generale: è leader con margine e domani resta solo una frazione totalmente pianeggiante a Melbourne. Otto uomini all’attacco, anche con un buon margine, nelle fasi iniziali di gara: Rutsch, Perry, Toovey, Hill, Rice, Murtagh e Batt. Il plotone ha gestito la situazione e il tutto è andato a decidersi ovviamente sulle rampe del Mount Buller, ascesa di 15 chilometri al 6% di pendenza media. A prendere in mano la situazione ancora una volta gli uomini del Team Sunweb, salvo poi lasciare spazio alla Mitchelton-SCOTT, che ha ... oasport

