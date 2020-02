Genius | Aretha | Il primo teaser con la fantastica Cynthia Erivo

Notizie serie tv 8 febbraio : Natalie Zea in 9-1-1 : Lone Star - il trailer di Genius : Aretha : Notizie serie tv 8 febbraio: Natalie Zea nel cast della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. Il trailer di Genius: Aretha, e altro Notizie serie tv 8 febbraio – Per chi sta guardando 9-1-1: Lone Star, lo spinoff della nota 9-1-1, in onda su FOX (USA) in questo periodo, dovrà aspettare ancora un po’ prima di vedere del romanticismo nel rapporto tra il capitano Owen Strand (Rob Lowe) e il paramedico Michelle Blake (Liv Tyler). La ...