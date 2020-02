Gattuso: “Domani Koulibaly giocherà dal primo minuto” (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ rientrata l’emergenza in difesa per il Napoli. Gli infortunati hanno recuperato le loro condizioni fisiche e adesso Rino Gattuso ha più margini di scelta per decidere chi mandare in campo. In conferenza stampa, oggi, ha dichiarato che sicuramente, tra questi, ci sarà Kalidou Koulibaly. Il senegalese contro il Lecce sarà titolare. Queste le parole del tecnico. “Bisogna ragionare che abbiamo 4 difensori centrali, se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto. Ogni partita i 4 si giocano un posto. Poi abbiamo 4 terzini e si giocano 2 posti. Per questo abbiamo voluto i doppi ruoli. Sicuramente domani Koulibaly giocherà dal primo minuto a meno che non succeda qualcosa oggi”. L'articolo Gattuso: “Domani Koulibaly giocherà dal primo minuto” sembra essere il primo su ilNapolista. ilnapolista

sscnapoli : ?? #Gattuso “Domani la partita vale più di 3 punti. È un match importante per noi” ?? #NapoliLecce ??… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Liverani è un allenatore molto preparato che fa giocare bene la propria squadra, per questo domani è un… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Domani è una partita trappola. Se non interpretiamo la partita come si deve sarà una gara molto diffici… -