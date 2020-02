Foibe: Lega Palermo, 'non devono esistere morti di serie b' (Di sabato 8 febbraio 2020) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Non possono e non devono esistere morti di serie b, come è accaduto fino a qualche anno fa proprio con i martiri delle Foibe, vittime di un vero è proprio genocidio teso a sterminare il popolo italiano in quelle zone. Oppure, in altri contesti, non si può non tenere vi liberoquotidiano

TV7Benevento : Foibe: Lega Palermo, 'non devono esistere morti di serie b'... - ilSicilia : Palermo: la Lega commemora i martiri delle foibe e gli esuli al monumento dedicato - AnpiBrescia : «INTANTO IN CONSIGLIO regionale la maggioranza leghista propone una legge che affida la diffusione della conoscenza… -