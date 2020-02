Alfonso Signorini scopre di avere la leucemia in diretta tv, come sta ora (Di sabato 8 febbraio 2020) Alfonso Signorini scopre di avere la leucemia in diretta tv, come sta ora il direttore di Chi che ha anche rivelato di avere un altro problema di salute. Chi conosce il Signorini conduttore ed ospite dei programmi televisivi è abituato a sentirlo parlare e commentare i protagonisti della televisione italiana e più in generale i … L'articolo Alfonso Signorini scopre di avere la leucemia in diretta tv, come sta ora è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

e_balestra : RT @sunday_ky: @BolzanLuca Direttore fantasma della gazzetta: Alfonso Signorini. - sunday_ky : @BolzanLuca Direttore fantasma della gazzetta: Alfonso Signorini. - Talete1 : RT @DaliaDaliaanfo: @Ignazio_LaRussa Alfonso Signorini? -