Al Bano a Verissimo, grave problema di salute di Romina Carrisi: “Avevo un…” (Di sabato 8 febbraio 2020) Al Bano e la quartogenita ospiti a Verissimo Martedì scorso, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo, Al Bano e la quartogenita Romina Carrisi si sono recati a Cologno Monzese per registrare un’intervista a Verissimo. Padre e figlia si sono confessati nel salotto di Silvia Toffanin e, tra una chiacchiera e un’altra, la giovane attrice ha confessato di aver avuto un problema di salute. La figlia del Maestro salentino e Romina Power è tornata a cantare come corista per la storica coppia dopo aver affrontato un grattacapo. La Carrisi Junior ha confessato di aver avuto dei seri problemi perché aveva un edema alle corde vocali. Un problema simile lo ha avuto anche suo padre. Per fortuna, grazie alle cure di un medico francese sono riuscita nuovamente a cantare. Romina Junior parta della reunion dei genitori Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Romina ... kontrokultura

