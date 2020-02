Tornare dalla Cina è stato un incubo, la fobia Coronavirus anche peggio. E ora c’è chi vuole denunciarmi (Di venerdì 7 febbraio 2020) di Gianluigi Perrone* Quando la mia collega Xiao Mei mi ha portato una mascherina in ufficio per questa “nuovo raffreddore” (xinda gamao) ho pensato “rieccoci”. Nel 2013, un anno dopo il mio trasferimento a Pechino, passavo in macchina attraverso la bidonville di Dalianpo, dove vidi un bambino completamente nudo coperto di catrame vivere nelle baracche insieme a una capra. Ero lì per cercare delle location per delle riprese e invece mi sono beccato la febbre a 40 per dieci giorni, con tosse forte e bronchite, gli stessi sintomi del morbo che sta terrorizzando mezzo mondo. Era il Coronavirus. Infatti questo di cui parliamo adesso non è che un vecchio amico che si presenta di tanto in tanto sul territorio cinese, ogni volta in una forma diversa ma sempre lì dove le condizioni igieniche sono estremamente precarie. anche questa volta potevo farcela ad affrontarlo, ma non posso prendermi la ... ilfattoquotidiano

_GigiDAlessio_ : Ieri sera è stato incredibile... tornare sul palco dell’Ariston, il più importante d’Italia, a 20 anni dalla prima… - TutteLeNotizie : Tornare dalla Cina è stato un incubo, la fobia Coronavirus anche peggio. E ora c’è chi… - ilfattoblog : Tornare dalla Cina è stato un incubo, la fobia Coronavirus anche peggio. E ora c’è chi vuole denunciarmi -