Torino Samp, i convocati di Longo: riecco Ansaldi, c’è anche Adopo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torino Samp, ecco i 21 convocati da parte del neo tecnico Longo: si rivede Ansaldi, ci sono anche Singo e Adopo Sono 21 i giocatori convocati da Longo per la sua prima uscita sulla panchina del Torino. Domani pomeriggio, alle ore 18, all’ombra della Mole sarà di scena la Samp di Ranieri. Per la delicata sfida tra le mura del Grande Torino, allora, il tecnico granata ritrova Ansaldi dopo l’infortunio. Presente Rincon che ha smaltito l’influenza, in lista anche i giovani Singo e Adopo. Ancora assenti Baselli e Zaza. calcionews24

