The New Pope, l'ultima puntata: i due Papi a confronto (Video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mentre l'Italia canta, il Vaticano di Paolo Sorrentino affronta un momento cruciale e storico. Un momento che troverà il suo apice nell'incontro e confronto tra i due protagonisti di The New Pope, la serie tv di cui oggi, 7 febbraio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e su NOW TV va in onda l'ultimo episodio. In alto potete vedere una clip del finale della serie tv Sky Original prodotta con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle.The New Pope, l'ultima puntata (attenzione: spoiler) Nell'ultima puntata assistiamo a quello che i telespettatori hanno atteso per tutti gli episodi precedenti, ovvero l'incontro tra Papa Brannox (John Malkovich) e Papa Belardo (Jude Law), ormai totalmente ripresosi dall'incidente che lo aveva portato in coma.The New Pope, l'ultima puntata: i due Papi a confronto (Video) pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 16:05. blogo

TizianoFerro : Stasera a #sanremo2020 in anteprima il nuovo singolo: AMICI PER ERRORE. E questo un frame del video che partirà la… - SpotifyItaly : @francescacheeks + @levantecanta + @bambi_maria is the new Morandi, Ruggeri, Tozzi. Francesca è prontissima a dare… - val_noir82 : RT @violamad79: CessIris è svenuta???????? Se fossimo un una telenovela sudamericana questo sarebbe un indizio che è stata ingravidata?????? sempr… -