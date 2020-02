Subaru Impreza - Con il restyling diventa ibrida (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Subaru presenta in Europa il restyling della Impreza, che sarà commercializzata in Italia a partire dal mese di maggio. La novità principale è l'adozione del powertrain ibrido e-boxer, già proposto sulle sorelle maggiori XV e Forester. Il sistema sfrutta infatti la medesima piattaforma modulare e consente di ridurre i consumi e le emissioni rispetto ai modelli tradizionali. restyling leggero, Adas completi. Le modifiche di carattere stilistico sono limitate a paraurti e gruppi ottici a Led, come già evidenziato dal modello presentato nel 2019 in Giappone. Le finiture cromate caratterizzano il frontale, inoltre sono stati ridisegnati i cerchi di lega da 17". Un passo avanti decisivo è stato compiuto anche sul fronte degli Adas: tutte le versioni adottano di serie il sistema EyeSight e vengono introdotti il Front View Monitor e il Reverse Automatic Braking e il Rear Vehicle ... quattroruote

