Perché Myss Keta porta la maschera? Chi è davvero la cantante (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 ne sta portando di innovazioni sul palco dell’Ariston. Certo, la qualità rimane discutibile e soprattutto dal web arriva una pioggia di critiche. La serata dei duetti sembra aver deluso il pubblico più del previsto, Perché va bene stare al passo coi tempi, ma quando si toccano ‘i miti sacri’ della canzone italiana, l’italiano non ci sta. Solo per citare un commento tra mille: “Claudia mori spero che tu stia bene dopo aver visto questa esibizione”, scrive un utente sotto il video dell’esibizione di Elettra Lamborghini e Myss Keta e della loro cover di “Non succederà più”. L’arrivo di Myss Keta sul palco ha sicuramente incuriosito e diviso il pubblico della kermesse. La cantante è comparsa come sempre con il viso coperto da una maschera, con burqa e occhiali da sole scuri. Quella di Myss Keta è un’identità ... velvetgossip

