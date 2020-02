Napoli, Insigne parla dell’ammutinamento: “E’ colpa di tutti” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato a Sky dell’ammutinamento del 5 novembre quando la squadra si rifiutò di proseguire il ritiro al termine del match di Champions con il Salisburgo. “Dopo la sfida con il Salisburgo – dichiara Insigne – c’è stato un pochino di casino che si poteva evitare, ma è colpa di tutti. Ora non pensiamo al passato, rimaniamo compatti e uniti”. Le sfide al Liverpool: “Quando affrontiamo i Reds, facciamo sempre bene. Al San Paolo abbiano fatto una partita stratosferica, siamo diventati la loro bestia nera. In due gare gli abbiamo preso quattro punti. È motivo di soddisfazione. Siamo riusciti a pareggiare anche ad Anfield”. L'articolo Napoli, Insigne parla dell’ammutinamento: “E’ colpa di tutti” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

news24_napoli : Insigne: “Quella notte c’è stato un po’ di casino, colpa di tutti… - resportweb : #calciocampano Napoli, Insigne: ‘Dopo Salisburgo il ‘casino’ si poteva evitare’: “Dopo il… -