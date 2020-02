Napoli, da pendolare ad artista: i biglietti diventano opere d’arte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si chiama Anna Lambiase ed è l’artista della Circumvesuviana. Tutti i giorni la ragazza napoletana prende il treno per raggiungere l’università e nell’attesa, trascorre il tempo disegnando sui biglietti. In poco tempo le sue opere, postate sui social, sono diventate virali. I sui disegni sono stati pubblicati sulla pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”: “In Campania abbiamo dei veri talenti; ecco altri biglietti trasformati in opere d’arte“. Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, ha incontrato oggi nei suoi uffici Anna Lambiase:“Stamattina – spiega De Gregorio – abbiamo avuto il piacere di incontrare in Eav Anna Lambiase, una nuova scoperta della Circumvesuviana. Una ragazza straordinaria, che trasforma l’attesa in arte, la rabbia in fantasia. Viaggiando ... anteprima24

