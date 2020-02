MotoGP, su Sky Sport dalla Malesia interviste e commenti sui primi test (Di venerdì 7 febbraio 2020) Finalmente in pista: il circuito di Sepang è pronto per accogliere i protagonisti del Mondiale di MotoGP 2020, impegnati nei primi test ufficiali della nuova stagione. Sulla pista malese nei giorni scorsi hanno già debuttato collaudatori e rookie, in primo piano Jorge Lorenzo (all'esordio nel ruolo di collaudatore Yamaha) e Alex Marquez (sostituto dello stesso Lorenzo... digital-news

