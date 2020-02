Mel La Blanca è il segreto di Rodrigo Bentancur - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Marco Gentile Mel La Blanca è la sexy fidanzata del centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur. La ragazza sta mandando in tilt i suoi oltre 38.000 follower su Instagram Rodrigo Bentancur è uno dei centrocampisti centrali più talentuosi e forti in circolazione e veste la maglia della Juventus dall'estate del 2017. In questi due anni e mezzo il giocatore uruguaiano ha messo insieme 90 presenze condite da tre reti e se con Massimiliano Allegri era considerato un elemento importante, con Maurizio Sarri è diventato un punto fermo della linea mediana al pari di Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il tecnico toscano conta molto sul giocatore ex Penarol che recentemente è stato squalificato per tre giornate dopo aver mandato a quel paese l'arbitro durante la finale di Supercoppa Italiana persa per 3-1 dalla Juventus contro la scatenata Lazio di Simone Inzaghi. L'ex giocatore del ... ilgiornale

