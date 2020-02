Madre colpita da infarto si accascia sul bimbo di 4 mesi: morti entrambi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dagli Stati Uniti arriva notizia di una tremenda tragedia che ha colpito una famiglia residente in Arizona. Una Madre di 38 anni sarebbe stata colpita da un infarto e non avrebbe tempo a chiamare i soccorsi. Crollando a terra, si sarebbe accidentalmente accasciata sul figlio di 4 mesi, soffocandolo. entrambi sono morti e la scoperta è stata fatta dal padre. Prima di morire ha googlato i sintomi A riportare la triste notizia è il quotidiano locale Arizona Republic, che condivide anche le parole del Det. Greg Bacon del dipartimento di polizia di Tempe. La tragedia risale allo scorso weekend ed ha colpito la famiglia di Larinique Meadows e suo figlio Denari di 4 mesi.Nella ricostruzione della vicenda sembra che la donna di 38 anni sia stata colpita da un infarto e che ne ad accorgersene sia stata la stessa. La polizia ha riferito infatti che sul telefono di Larinique sono stati ... thesocialpost

twostrawlarries : La somiglianza con sua madre in questo video mi ha colpita come un cazzo di bazooka al centro dello stomaco - RositaIzazaga : RT @_diana87: Ha senso un film come Jojo Rabbit in questo periodo storico? Sí: è una favola nera in cui non ci sono né vinti e né vincitori… -