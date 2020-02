Loredana Bertè esclusa dal concerto di Una. Nessuna. Centomila? Ecco il suo sfogo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Loredana Bertè si è ritrovata a dover rispondere a molte domande riguardo alla sua non partecipazione al grande concerto di Una. Nessuna. Centomila, una manifestazione per dire basta alla violenza sulle donne. L’evento è stato promosso inaspettatamente durante la terza serata del Festival di Sanremo da Alessandra Amoroso, Emma, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Giorgia ed Elisa. La Bertè, su Twitter, non ha nascosto l’amarezza nell’essere stata esclusa da questo evento di immensa importanza ed ha iniziato a twittare supposizioni sul perché il suo nome sia stato escluso dalla cerchia delle prescelte: In molti mi chiedete perché non sarò all’evento Una. Nessuna. Centomila. La risposta è: BOH?! La notizia l’ho appresa ieri in diretta tv da Sanremo esattamente come voi… Pochi minuti dopo però, la voce di Non sono una signora, ha lanciato quella che ... trendit

FranAltomare : Prendetevi Rita Pavone e ridateci Loredana Bertè. #Sanremo2020 - Federissao : @LoredanaBerte Non ne bastano 7 per fare una Loredana Bertè!! ?? - FabioTraversa : RT @Caustica_mente: ??anzi ?? LOREDANA BERTÈ NERA PER NON ESSERE STATA COINVOLTA NEL NUOVO PROGETTO DELLE STAR DELLA MUSICA ITALIANA AL FEMM… -