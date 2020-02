GF VIP, il fratello di Pago attacca Serena: “Lei pensa solo alla sua felicità” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pacifico Settembre, detto Pago e Serena Enardu: tutto è iniziato quando sono entrati a Temptation Island come coppia, ma ne sono usciti single. La scorsa estate Serena ha deciso di andare via dal programma da sola. Non provava più sentimenti forti per Pago. Dopo qualche mese il GF, edizione VIP, ha proposto, al single Pago, di esporsi di nuovo in tv e quindi di partecipare all’edizione di quest’anno. Ignaro che la sua ex, Serena Enardu, sarebbe entrata dopo poche puntate nella casa, ha accettato. Ora, insieme nella casa più spiata d’Italia, tra i due sembra essere rinata una certa passione. Poco contenti, invece, sono i famigliari di Pago che non hanno gradito il riavvicinamento tra i due. L’intervista del fratello di Pago Il fratello di Pago, Pedro, ha esposto il suo pensiero riguardo la coppia in un’intervista al settimanale Spy: “Quando Serena è entrata come concorrente in ... thesocialpost

trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - KontroKulturaa : Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia si sbilancia, l'influencer sempre più vicina a Paolo Ciavarro - -