Foggia, morta la donna ustionata nel rogo della baraccopoli di Borgo Mezzanone (Di venerdì 7 febbraio 2020) La vittima è deceduta nelle scorse ore nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari dove era stata ricoverata ustioni su oltre il novanta per cento del corpo, di cui la maggior parte di terzo grado. La donna viveva in un riparo di fortuna all’interno dell’enorme baraccopoli Foggiana nota per ospitare migliaia di braccianti irregolari. fanpage

ivanscalfarotto : Una sentenza del Tribunale di Foggia che rappresenta una pietra miliare per i diritti civili. La pensione di rever… - baritoday : Donna morta ustionata, era ricoverata al Policlinico di Bari: vittima del terribile incendio della 'pista' di Foggi… - cronaca_news : Foggia, morta la donna rimasta ustionata per lo scoppio di una bombola a Borgo Mezzanone -