Ferlaino al Mattino: “Non mi stupisce l’assenza del Sud in serie A” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quella di domenica al San Paolo sarà l’unica sfida del sud in serie A di questa stagione, come riporta oggi il Mattino. Siamo lontani dal record del 2008/09 con 5 squadre (Napoli, Lecce, Reggina, Palermo e Catania). “Non mi stupisce l’assenza del Sud in serie A” Di quest’assenza del Sud nel mondo del calcio che conta ne ha parlato anche Corrado Ferlaino: «Non mi stupisce l’assenza del Sud in serie A, non era facile neppure prima essere competitivi con le realtà del Nord e ho l’impressione che sarà sempre più complicato: il Mezzogiorno paga l’arretratezza economica, l’emigrazione, lo spopolamento della sua terra. Napoli fa eccezione perché resta capitale, nonostante tutto. Ma anche ai tempi dei miei campionati vinti, non è mai stato facile coinvolgere il resto dell’imprenditoria napoletana: c’ero io e basta. Spesso la ... ilnapolista

napolista : #Ferlaino al Mattino: “Non mi stupisce l’assenza del #Sud in #serieA” Anche ai tempi miei, non è mai stato facile… -