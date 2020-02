Dua Lipa a Sanremo 2020: fan delusi per la decisione di Amadeus (Di sabato 8 febbraio 2020) Pubblico deluso per l’esibizione di Dua Lipa al Festival di Sanremo 2020 La presenza di Dua Lipa al Festival di Sanremo 2020 ha deluso i fan. La cantante inglese, di origini albanesi, ha fatto un’esibizione impeccabile sul palco dell’Ariston, portando pop, ritmo e spettacolo. Ma la decisione di Amadeus di far cantare solo una canzone … L'articolo Dua Lipa a Sanremo 2020: fan delusi per la decisione di Amadeus proviene da Gossip e Tv. gossipetv

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - WARNERMUSICIT : Dua Lipa ha stregato il palco di #Sanremo2020 con la sua ‘Don’t start now’?? @dualipa #DontStartNow - StefanoGuerrera : Be’ mi sembra giusto comunque 3 minuti di Dua Lipa e un concerto di Ghali. #sanremo2020 -