DIRETTA Sanremo 2020, LIVE 7 febbraio: programma di stasera, ospiti, presentatrici, cantanti in gara (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il 70° Festival di Sanremo proseguirà oggi, venerdì 7 febbraio, alle ore 20.30: al teatro Ariston nel corso della quarta serata i 24 Campioni riproporranno i loro brani, inoltre conosceremo il vincitore della sezione Nuove Proposte. A votare questa sera sarà la Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private), che voterà attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi, dalla sala Roof del Teatro Ariston, ed il risultato odierno concorrerà per la classifica finale del Festival. A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Francesca Sofia Novello ed Antonella Clerici, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti in tutte le serate), Gianna Nannini e Coez, Tony Renis, Johnny Dorelli, Ghali e Dua Lipa. Questi ... oasport

