Broomstick League è il gioco non ufficiale sul Quidditch, in arrivo su Steam in Accesso Anticipato il prossimo mese (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'anno scorso, Virtual Basement e Blue Isle hanno annunciato il loro gioco ispirato al Quidditch, Broomstick League. In un nuovo trailer, il team ha annunciato che Broomstick League arriverà su Steam in Accesso Anticipato il 5 marzo. I giocatori interessati a provarlo possono registrarsi sul sito Web del gioco per l'Accesso alla closed beta, che si terrà dal 6 all'8 febbraio.Come indica appunto il nome, il gioco è esattamente quello che è: un Quidditch con scope, una palla sportiva magica, ma senza Harry Potter. I giocatori possono raggrupparsi in partite 1v1, 2v2 o 3v3. Come nel calcio o in Rocket League, l'obiettivo è quello di afferrare una palla e lanciarla attraverso il portale dell'altra squadra.Oltre a inseguire la palla e cercare di segnare, i giocatori possono usare le loro bacchette per lanciare incantesimi su se stessi o sui propri avversari. I giocatori voleranno in arene ... eurogamer

