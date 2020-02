Avellino, «Mi chiamano coronavirus, un mio amico è stato picchiato», la denuncia in tv di una studentessa cinese – Video (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Mi chiamano coronavirus e un mio collega è stato anche picchiato», ha raccontato alla tv campana Primativvu Young Xin Liu, studentessa cinese del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, al quarto anno del corso da soprano. Al via le indagini Un fatto che si è verificato ad Avellino e che ha già fatto scattare le indagini dei Carabinieri. Gli autori dell’aggressione sarebbero alcuni giovani studenti. Nei giorni scorsi alcuni docenti (ma anche genitori) avevano sollevato timori per l’eventuale pericolo di contagio dovuto alla presenza di studenti cinesi. Interpellata dai vertici dell’istituzione scolastica, la Asl di Avellino attraverso il direttore di epidemiologia e prevenzione, Gaetano Morrone, ha escluso potenziali pericoli e invitato la comunità scolastica e le famiglie ad abbassare i toni. coronavirus, tutto quello che c’è ... open.online

