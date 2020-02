ASSOPORTO MELLINI, DALCIN: “L’UNIONE LA NOSTRA FORZA“ (Di venerdì 7 febbraio 2020) I microfoni di Roma Daily News sono andati a scovare le impressioni e sensazioni di Carlos DALCIN, estremo difensore dell’ASSOPORTO MELLINI, compagine che milita nel campionato di A2. Ciao Carlos, L’ASSOPORTO MELLINI sta disputando un campionato davvero spaziale e non mi riferisco soltanto alla vittoria impressionante contro il futsal Bisceglie della settimana passata ma all’intera stagione ; quali sono le tue impressioni? E che obiettivi vi siete posti ? ”Sicuramente all’inizio della stagione nessuno credeva che la NOSTRA squadra neopromossa, potesse disputare un campionato di alto livello come stiamo affrontando, ma con la passione e la voglia che stiamo mettendo dentro il campo, non mi sorprendo dei risultati ottenuti. Credo che l’unione di questo gruppo sia il nostro punto di forza. Sappiamo che la strada è ancora lunga e ci sono altre 9 finali d’affrontare; il nostro principale ... romadailynews

