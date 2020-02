Antonella Clerici e la dolorosa assenza in Rai, i motivi a due anni dall’addio a La prova del cuoco (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era il 1 giugno 2018 quando Antonella Clerici disse addio a La prova del cuoco in lacrime, spiegando di dover prendere una pausa, staccare dalla routine lavorativa rinunciando a un appuntamento quotidiano che l'aveva assorbita per 18 anni. Coletta le ha riservato uno splendido bentornata, al quale la conduttrice ha reagito con sentite lacrime ancora una volta, specificando di venire da un anno difficile e di riprendere il suo posto nell'azienda che ha sempre amato. Un amore che, come tutti i grandi amori, ha comportato momenti di crisi, di distacco e poi di ritorno. fanpage

IlContiAndrea : #Coletta 'Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai Uno, è una donna autorevole, coraggiosa… - MarioManca : Antonella Clerici commossa per le bellissime parole che le ha riservato Stefano Coletta: una professionista che è r… - MarioManca : «Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Raiuno da tanto tempo». Sempre applausissimi per Coletta. #Sanremo2020 -