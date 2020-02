UeD, è delirio totale in studio. Barbara ‘fuori di testa’: volano biscotti e scarpe (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le anticipazioni avevano rivelato che quella di oggi sarebbe stata una puntata col botto. E così è stato. A Uomini e Donne entrano Ida e Riccardo e si ripercorrono le tappe del loro amore. Da quando sono state diffuse le anticipazioni del programma, la curiosità dei fan è cresciuta a dismisura. I due sono entrati in studio sorridenti e soprattutto mano nella mano in studio. La storia tra i due procede, tra alti e bassi, ma all’orizzonte, come invece si vociferava da qualche settimana, neanche l’ombra. I due battibeccano in studio per futili motivi, come i mancati auguri di Riccardo a Gemma per il suo compleanno e un invito mancato il giorno di Natale, ma alla fine Maria De Filippi invita i due a ballare e a restare in studio per assistere alla puntata.



Come sempre il trono over riserva dei siparietti che movimentano le puntate e, complici ... caffeinamagazine

UeD delirio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : UeD delirio