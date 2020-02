Traffico Roma del 06-02-2020 ore 20:00 (Di giovedì 6 febbraio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. MIGLIORA IL Traffico SU TUTTA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E APPIA, MA SENZA NESSUN PARTICOLARE PROBLEMA DOPO LE DIFFICOLTÀ CAUSATE DAI PRECEDENTI INCIDENTI. SU VIA DEL FORO ITALICO, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE, VERSO QUES’ULTIMA. ANCORA PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PERCHÈ UN INCIDENTE HA CREATO MAGGIORI DISAGI AL Traffico TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. IN FASCIA NOTTURNA, CONTINUANO LE CHIUSURE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DALLE 21:30 DI QUESTA SERA, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E TRIONFALE. RIAPERTURA PREVISTA ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA, VENERDÌ ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -