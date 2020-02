Shannen Doherty, una delle protagoniste di “Beverly Hills 90210”, il cancro è tornato ed è anche al quarto stadio (FOTO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Shannen Doherty confessa di avere di nuovo il cancro ma questa volta è al quarto stadio Shannen Doherty ha rivelato di avere nuovamente il cancro ed è al quarto stadio. La bella Brenda di Beverly Hills è a pezzi ed annunciato in televisione di essere nuovamente malata. In lacrime, ha rivelato che all’età di 48 anni deve fare i conti con una diagnosi di tumore al seno molto grave. Il male si era presentato già nel 2015 e lei era riuscita a tenerlo sotto controllo con delle specifiche cure mediche. Adesso però lo stadio è davvero molto avanzato e ci sono delle metastasi. Una condizione molto pericolosa che rischia di mettere in serio pericolo, la vita della donna. Ecco per quale motivo, la bella Brenda di Beverly Hills ha deciso di raccontare il dramma che sta vivendo in un’intervista a Good morning America sulla ABC. Shannen Doherty e la brutta notizia per la sua ... kontrokultura

