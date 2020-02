Sci alpino, Sofia Goggia parte per Garmisch per sfruttare una delle sue piste preferite (Di giovedì 6 febbraio 2020) Anche se non ha ancora vinto in carriera sulla Kandahar di Garmisch-partenkirchen (Germania), Sofia Goggia ama in maniera particolare la pista incastonata sulle montagne bavaresi. Oltre ad aver sempre centrato ottimi risultati, il tracciato tedesco ha un valore particolare per la nostra fuoriclasse. Un anno fa, per esempio, sancì il suo rientro nel Circo Bianco, e lo fece con addirittura due secondi posti tra discesa e supergigante. Due piazze d’onore che sottolinearono la voglia di rimettersi gli sci ai piedi della campionessa olimpica di discesa di PyeongChang 2018 e, soprattutto, le qualità della bergamasca. Oggi, ad un anno esatto di distanza, come arriva la nostra portacolori all’appuntamento con Garmisch? Sicuramente con uno stato d’animo suddiviso su due fronti. Da un lato con la voglia di mettersi alle spalle le ammaccature rimediate a Bansko, dall’altra ... oasport

