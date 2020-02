Ramsey Juventus, che succede? Enigma tattico e cambio ruolo: occhio al reale problema! (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ramsey Juventus- Un punto interrogativo che continua a tormentare Maurizio Sarri, ma soprattutto tutti i tifosi della Juventus. Ramsey sembrerebbe attraversare un periodo complicato, figlio di alcuni acciacchi fisici di troppo. Qual è il vero problema del centrocampista gallese? La sensazione è che il giocatore non sia mai stato provato nel suo ruolo naturale di mezz’ala destra, adattandolo sempre in posizione di trequartista alle spalle delle punte, aspetto che ne avrebbe condizionato il rendimento. Ramsey Juventus, parametro zero dal punto interrogativo I bianconeri, forse, si sarebbero fatti ingolosire dall’occasione a parametro zero, fermo restando che il diretto interessato, ora come ora, sarebbe fuori dai piani tattici di Sarri. Servirà ancora del tempo per inserire il gallese all’interno del 4-3-1-2, ma attenzione anche al possibile ritorno al 4-3-3. Leggi ... juvedipendenza

