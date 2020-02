Meteo NAPOLI: SOLEGGIATO, ma ancora freddo. Più mite nel fine settimana (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà il rinforzo progressivo dell'anticiclone, garanzia di stabilità. Le temperature resteranno ancora inizialmente basse con venti di tramontana, ma nel weekend cambierà la circolazione ed il clima si farà molto più mite. Giovedì 6: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 26 Km/h, raffiche 71 Km/h. Zero Termico: circa 800 metri. Venerdì 7: sereno. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Sabato 8: sereno. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 7 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Domenica 9: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1034 hPa, in ... meteogiornale

