Loredana Bertè commenta la performance di Tiziano Ferro in “Almeno Tu Nell’Universo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro si è esibito in una (quasi) perfetta esecuzione del brano di Mia Martini (sorella di Loredana Bertè), Almeno Tu Nell’Universo. Il cantante di Latina, però, colto da una forte emozione e con la voce rotta dal pianto non è riuscito a completare la performance come avrebbe voluto. L’esibizione di Tiziano Ferro ha diviso il pubblico: da una parte c’è chi ha apprezzato il cantante, dall’altra invece chi lo critica per non aver portato a termine l’esibizione di un brano tanto bello e sentito. Tutti si aspettavano, ovviamente, che l’esibizione fosse commentata da Loredana Bertè, sorella di Mia. L’opinione della Bertè non è arrivata immediatamente, ma solo il giorno dopo l’esibizione di Tiziano Ferro e in risposta ad una suo post su Instagram, che recita: Mimì che vuoi ... trendit

FranAltomare : Prendetevi Rita Pavone e ridateci Loredana Bertè. #Sanremo2020 - Radio105 : Loredana Berté ha apprezzato l'esibizione di @TizianoFerro ? #Sanremo2020 #Sanremo70 #TizianoFerro #LoredanaBerté… - ValentiRani : RT @Radio105: Loredana Berté ha apprezzato l'esibizione di @TizianoFerro ? #Sanremo2020 #Sanremo70 #TizianoFerro #LoredanaBerté #MiaMartin… -