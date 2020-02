“L’ha fatto impazzire così…”: Loredana Lecciso e Al Bano sarebbero tornati insieme, tatosta a Romina Power (Di giovedì 6 febbraio 2020) Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme? Sembra proprio che Loredana Lecciso abbia trovato il modo di riprendersi Al Bano e questo è piaciuto molto ai loro fan. Ovviamente tutto questo rappresenta uno scacco matto per Romina Power che dovrà ancora una volta mettersi da parte. E’ questa l’indiscrezione che circola in rete dopo l’esibizione a Sanremo 2020 della storica coppia. Inoltre si dice che il Maestro Carrisi e l’ex moglie abbiano avuto una discussione dietro le quinte dell’Ariston, quindi il riavvicinamento tra il cantautore salentino e l’ex soubrette è sempre più credibile. Una possibile sorpresa per San Valentino A quanto pare Al Bano e Loredana Lecciso non sono amici come vogliono fare credere, bensì sarebbero tornati insieme. Nel frattempo Loredana Lecciso avrebbe fatto qualcosa che ha ha fatto impazzire il Maestro di Cellino San Marco. ... kontrokultura

trash_italiano : L’HA FATTO DAVVERO #Sanremo2020 - ItaliaViva : Il Presidente Mattarella ha fatto una visita a sorpresa in una scuola materna con una forte presenza di bambini sen… - IlContiAndrea : #Fiorello 'Il momento più bello è stato quello di #AchilleLauro perché ha fatto spettacolo a teatro. L'ho visto con… -