I giochi su Steam hanno ricevuto il 300% di recensioni in più dopo l'aggiornamento della libreria (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il grande aggiornamento della libreria di Steam è qui da un po' di tempo, quindi abbiamo già avuto la possibilità di metterci comodi con l'interfaccia rinnovata e le nuove funzionalità.Grazie alle modifiche, ora Steam vi chiede se desiderate recensire un gioco con cui avete trascorso una notevole quantità di tempo. Questa piccola modifica ha triplicato la quantità di recensioni degli utenti che Steam ottiene ogni giorno."La libreria aggiornata ha anche introdotto alcuni nuovi modi per indurre l'utente a recensire un gioco a cui stava giocando in base a determinati criteri", afferma Valve. "Questo ha notevolmente aumentato il numero di recensioni scritte. In precedenza abbiamo visto circa 17 mila nuove recensioni pubblicate ogni giorno su tutti i giochi, ma dall'aggiornamento della Libreria ora vediamo 70 mila recensioni al giorno, con un aumento di oltre il 300%".Leggi altro... eurogamer

