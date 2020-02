I Benetton mollano Oliviero Toscani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Benetton interrompe il rapporto con Oliviero Toscani dopo le affermazioni del fotografo sul crollo del Ponte Morandi. “Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo”, è scritto in una nota. I Benetton mollano Oliviero Toscani Stamattina Toscani aveva rilasciato un’intervista a Repubblica in cui si scusava ma continuava a sostenere la ridicola tesi del fraintendimento e delle frasi tirate fuori dal contesto per le sue affermazioni a Un Giorno da Pecora, dove aveva testualmente affermato “Ma a chi interessa se casca un ponte?”. Nella nota Luciano Benetton e tutta l’azienda, “rinnovano la loro sincera vicinanza alle ... nextquotidiano

