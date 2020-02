Economia circolare: come trasformare vecchi computer e cellulari in miniere d’oro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un team di ricercatori ENEA ha messo a punto ROMEO, il primo impianto pilota in Italia per il recupero di materiali preziosi da vecchi computer e cellulari attraverso un processo a “temperatura ambiente” e senza pretrattamento delle schede elettroniche. ROMEO (Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy) ha una resa del 95% nell’estrazione di oro, argento, platino, palladio, rame, stagno e piombo da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ubicato presso il Centro Ricerche Casaccia, a nord di Roma, l’impianto pilota utilizza un processo idrometallurgico brevettato ENEA, che consente una drastica riduzione dei costi energetici rispetto alle tecniche pirometallurgiche ad alta temperatura. Le schede elettroniche sono trattate senza essere sottoposte a un processo di triturazione, mentre le emissioni gassose vengono trattate e trasformate in reagenti da impiegare ... meteoweb.eu

ItaliaViva : #5febbraio Giornata Nazionale Contro lo #SprecoAlimentare. Dopo la legge a prima firma @McGadda la battaglia contr… - bancaetica : La #finanza deve essere al servizio dell’economia reale, di quell’economia circolare, civile che promuove lo svilup… - CNSNotify : Un #PranzoCooperativo all'insegna dell'economia circolare. #Riuso sostenibilità ambientale e sociale con le belliss… -