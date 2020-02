Conte difende il Reddito di Cittadinanza | “Serve tempo”

Reddito di cittadinanza - Conte lo difende : “Non si può giudicare prima di un anno” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo al question time al Senato difende il Reddito di cittadinanza, la misura introdotta dallo scorso governo, sostenendo che non si possa valutarlo prima di un anno dalla sua entrata in vigore, avvenuta nell'aprile del 2019. "Resta fermo l'impegno del governo di attuare nella sua massima potenzialità il Reddito", afferma.Continua a leggere

Bufera su Toscani. Difende i Benetton : “A chi interessa che caschi un ponte?” L’ira dei familiari delle vittime : “43 morti innocenti per lui Conteranno poco - ma per noi erano tutto”. Toti : “Chieda scusa” : “Ma a chi interessa che caschi un ponte? Smettiamola”. E’ Bufera sulle parole pronunciate dal fotografo Oliviero Toscani a Un giorno da pecora, parlando della foto delle sardine con Luciano Benetton e a proposito della tragedia del ponte Morandi. “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto” il commento di Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi. “Ogni giorno ci ...

Non c’è ancora intesa sulla riforma della giustizia. Pd e 5 Stelle compatti spingono sul giudizio breve. L’Anm difende il lodo Conte sulla prescrizione : Fumata grigia a Palzzo Chigi. A tirare le somme del vertice di maggioranza sulla riforma del processo penale che si è tenuto ieri nel pomeriggio è lo stesso Guardasigilli Alfonso Bonafede: “Abbiamo lavorato alla riforma del processo penale per accelerare i tempi. Tutte le forze politiche valuteranno il testo e faranno le loro proposte. Numerose sono le convergenze sulle misure per abbreviare i tempi. Rimangono alcune distanze sulla prescrizione. ...

Battaglia tra Conte e la Lega su Libia e petrolio. Premier si difende : “Dobbiamo perseguire il cessate il fuoco” : L'appello di Sergio Mattarella a favore di un "supplemento di saggezza" da parte della comunita' internazionale e le preoccupazioni di Giuseppe Conte e della Farnesina sui rischi del blocco delle esportazioni di petrolio. La situazione in Libia resta al centro del dibattito politico interno, con la Lega che attacca il presidente del Consiglio, accusato di "incapacita' e dilettantismo" nella gestione degli interessi energetici italiani. Mentre la ...

Libia e Iran - Di Maio difende Conte ma piovono accuse di dilettantismo : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito alla crisi libica e alla tensione USA-Iran (dopo l’omicidio del generale numero due di Teheran, Quassem Soleimani) difende il basso profilo tenuto dal governo e dal premier Giuseppe Conte: "L'impegno dell'Italia è massimo... Dall'Iran alla Libia ci troviamo di fronte a cornici complesse, serve prudenza, bisogna agire con responsabilità. Gli attacchi rivolti a Conte sono ...

Libia - Di Maio difende Conte sulla gestione dell’incontro con Haftar : «Basta attacchi al premier» : La crisi libica, il 9 gennaio, sembrava potesse risolversi con una tregua. Fayez Sarraj, il leader riconosciuto dall’Occidente, aveva dato segnali di possibile apertura a una tregua coordinata dagli attori internazionali, Russia e Turchia fra tutti. Ma il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che conta sull’appoggio di Vladimir Putin, ha rifiutato qualsiasi ipotesi di accordo fino a quando non saranno disarmate ...

Libia - Di Maio difende Conte : "Non provate a metterci l'uno contro l'altro" : "L'impegno dell'Italia è massimo. Gli attacchi rivolti a Conte sono gratuiti e ingiustificati, il presidente sta dando il...

Sconcerti : ”Napoli-Inter gara difficile. La squadra di Conte sa difendere e attaccare” : Sconcerti: Ibrahimovic poteva servire anche al Napoli perché con la sua personalità si possono ribaltare parecchie le situazioni A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista, per parlare di Ibrahimovic, di Napoli – Inter e di altro. Queste le sue parole: SU IBRAHIMOVIC “Ibrahimovic è sempre stato un personaggio molto particolare ed il Milan è una squadra di mezzi giocatori per cui un ...

Gregoretti - la memoria di Salvini : “Conte difendeva la mia linea” : Matteo Salvini ha presentato 7 mail scambiate con il gabinetto del Ministero per ribadire come il premier Giuseppe Conte avesse dato sostegno alle azioni intraprese contro la nave Gregoretti. I messaggi sono stati inviati tra il 25 e il 31 luglio 2019 tra il ministero degli Esteri e Palazzo Chigi.

Salvini prova a difendersi sulla Gregoretti portandosi dietro Conte e Di Maio : Matteo Salvini vuole difendersi dall’accusa di sequestro di persona nel caso di Nave Gregoretti portandosi dietro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Con la memoria che verrà depositata questa mattina alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, che dovrà decidere se accogliere o no la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania intenzionato a sollecitare il rinvio a giudizio dell’ex titolare dell’Interno, ribadirà di aver ...

Salvini difende i Dl sicurezza - poi attacca Conte e Renzi : La Lega rimane sulle sue posizioni, non accetterà modifiche su dl sicurezza e quota 100. Salvini “Vogliono tornare alla Fornero, faremo le barricate”. Salvini è durissimo contro il suo ex premier e il nuovo membro della maggioranza. Secondo il leader leghista Conte e Renzi vorrebbero ripristinare la legge Fornero, eliminando i decreti sicurezza. Interventi normativi […] L'articolo Salvini difende i Dl sicurezza, poi attacca Conte e Renzi ...

Grillo e Casaleggio in platea a sentire Conte. Poi il garante incontra i parlamentari e difende Di Maio : “Va sostenuto” : Una giornata a Roma, come ai vecchi tempi, per cercare di ricompattare il Movimento ed evitare nuove uscite dal M5s. Beppe Grillo e Davide Casaleggio si sono presentati insieme nella Capitale e dopo una serie di colloqui, hanno partecipato al lancio del Piano innovazione del governo al Tempio Adriano di Roma. Al termine del discorso, i due hanno salutato Giuseppe Conte con il quale hanno scambiato alcune parole: un segnale di vicinanza in un ...

Inter - presidente AIAC difende Conte : «Mail Corriere dello Sport offensiva» : Ulivieri, numero uno dell’AIAC, prende le parti di Conte dopo l’annullamento della conferenza stampa: ecco il comunicato L’AIAC ha diramato un durissimo comunicato, firmato dal presidente Ulivieri, in difesa di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter aveva annullato la conferenza stampa dopo la lettera offensiva pubblicata dal Corriere dello Sport. Ecco la posizione dell’associazione degli ...