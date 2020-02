Arbitri nel mirino, dopo Commisso ecco Fonseca: «Metro non uguale per tutti» (Di giovedì 6 febbraio 2020) La sua Roma gioca domani sera contro il Bologna per raddrizzare un 2020 finora avaro di soddisfazioni. Paulo Fonseca, però, non perde occasione per fare un passaggio sulla direzione arbitrale dell’ultimo Sassuolo-Roma, una sconfitta meritata sul campo ma che, secondo i giallorossi, avrebbe visto fioccare sulla formazione capitolina troppi cartellini gialli: «Non abbiamo perso per questo – precisa l’allenatore della Roma -, ma francamente per me è difficile comprendere il motivo di tante ammonizioni. Una cosa sola ho capito: qui in Italia il Metro di arbitraggio non è uguale per tutte le squadre. Certamente noi non facciamo così tanti falli cattivi». Radio Bruno lancia l'iniziativa "Io sto con Rocco, sono disgustato!". In regalo una maglietta del Pentasport a chi passerà dagli studi di Firenze di Radio Bruno venerdì 7 febbraio dalle ... open.online

