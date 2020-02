Sanremo 2020, la scaletta della seconda serata del 5 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo le lacrime e le standing ovation per la prima serata al Festival di Sanremo 2020, anche la scaletta della seconda puntata della kermesse si prospetta ricca di ospiti e di artisti imperdibili. Sanremo: scaletta seconda serata La seconda serata del Festival di Sanremo prevede l’esibizione da parte di 12 degli ultimi 24 campioni in gara. Tra questi, nella categoria Campioni, vi sono: Giordana Angi Francesco Gabbani Paolo Jannacci Junior Cally Elettra Lamborghini Levante Enrico Nigiotti Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Rancore Tosca Michele Zarrillo Per quanto riguarda le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2020 degli 8 artisti presenti in gara si esibiranno gli ultimi 4, che sono: Fasma Matteo Faustini Gabriella Martinelli e Lula Marco Sentieri Oltre a Tiziano Ferro e al mattatore Rosario Fiorello, che hanno aperto le danze della prima serata, tra i super ospiti della ... notizie

