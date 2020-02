Sanremo 2020, la classifica della prima serata: in testa Le Vibrazioni, ultimi Bugo e Morgan (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo non è solo il Festival della canzone italiano, è un appuntamento che, ormai da 70 anni, tiene incollati agli schermi migliaia di telespettatori. Lo schema ormai è fisso: si guarda la Tv e si commenta sui social, dove ieri sera, sotto all’hashtag #Sanremo2020, sono stati raccolti centinaia di tweet: opinioni e critiche della serata. Se gli utenti hanno scelto i loro preferiti, è stata la giuria demoscopica, secondo il nuovo regolamento del Festival, a decretare i “vincitori” della prima serata. In testa Le Vibrazioni con la canzone Dov’è, seconda Elodie con Andromeda. A seguire Diodato (Fai rumore), Irene Grandi (Finalmente io), Marco Masini (Il confronto), Alberto Urso (Il sole ad est), Raphael Gualazzi (Carioca), Anastasio (Rosso di Rabbia), Achille Lauro (Me ne frego). ultimi Rita Pavone con Niente – Resilienza 74, Riki con Lo sappiamo ... open.online

