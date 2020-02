LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati turno infrasettimanale in tempo reale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione diciannovesima giornata 19:11 Il primo match in programma oggi è Vibo-Valentia-Perugia, che prenderà il via alle 19:30. 19:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima giornata di Superlega 2019-20. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima giornata, sesta del girone di ritorno, di Superlega 2019-20, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ci stiamo ormai avviando alla conclusione della Regular Season, quello di oggi sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. I match di stasera ci diranno tanto sulla classifica finale: i fari sono puntati su Civitanova-Modena e Trentino-Milano. La Lube sfiderà i “Canarini” al PalaPanini, i ragazzi di De Giorgi sono in testa con tre lunghezze di vantaggio su Perugia, sarà per loro fondamentale conquistare almeno un ... oasport

OA_Sport : LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati turno infrasettimanale in tempo reale - piripetenusmeow : RT @modenavolley: È tempo di big match ?? ?? Civitanova ?? PalaPanini ?? 20,30 ?? @RaiSport ?? Uno Volley ?? Live tweet Il Tempio è pronto, e t… - modenavolley : È tempo di big match ?? ?? Civitanova ?? PalaPanini ?? 20,30 ?? @RaiSport ?? Uno Volley ?? Live tweet Il Tempio è pront… -