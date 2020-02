Labour Italia: sabato 8 febbraio un convegno a Napoli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Labour Italia: sabato 8 febbraio convegno alla Domus Ars a Santa Chiara su lavoro, ambiente, sicurezza e sanità. Interverrà anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. sabato 8 febbraio (ore 16), la Domus Ars in via Santa Chiara 10 a Napoli, ospiterà un convegno di Labour Italia, Unione dei laburisti Italiani. L’evento si articolerà su quattro temi fondamentali, a tutela del sociale e delle classi lavoratrici: Lavoro, Ambiente, Sicurezza e Sanità. Numerosi i relatori che daranno il proprio contributo al dibattito. Tra gli altri, interverranno anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, Luca Jahier (Presidente comitato affari sociali europeo), Gaetano Manfredi (Ministro dell’Università e già rettore della Federico II) e Antonio Bassolino (già sindaco di Napoli, Governatore della Campania e attuale Presidente della fondazione Sudd). Ci saranno inoltre Guglielmo ... 2anews

