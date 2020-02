La carriera di David Bowie, raccontata con i numeri (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel 2020, sarà tempo di compleanni a cifra tonda per almeno due degli album più importanti della produzione di David Bowie. The man who Sold the World taglia il traguardo dei cinquant’anni; quaranta invece sono quelli di Scary Monsters (and Super Creeps). Nel video sopra, ripercorriamo la vita e la carriera del leggendario artista attraverso i numeri e i momenti più significativi della sua longeva presenza sulle scene: dalla fondazione della sua prima band all’età di quindici anni all’apparizione dell’alter ego di successo Ziggy Stardust negli anni ’70. numeri strepitosi sul fronte delle vendite, ma anche dei riconoscimenti che spaziano tra Grammy, Brit Awards, primi posti in classifica e anche un Saturn Awards, assegnato nel 1976 per la sua interpretazione in The man who fell to earth. Bowie ha anche un asteroide, noto come 342843 DavidBowie, intitolato in ... wired

