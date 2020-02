Il Brescia esonera Corini, al suo posto Diego Lopez (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia. Fatale al tecnico Bresciano l'andamento deludente della squadra. Il posto di Corini sarà preso da Diego Lopez il cui incarico sarà formalizzato a breve. Oggi per il nuovo tecnico, prima seduta alle 14. Corini era già stato esonerato lo scorso 3 novembre, per essere richiamato poche settimane dopo per prendere il posto del deludente Fabio Grosso. ilfogliettone

