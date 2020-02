I The Jackal asfaltano Sanremo 2020: pubblico in delirio per loro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ da qualche anno, ormai, che i The Jackal seguono la diretta di Sanremo e la commentano insieme ai fan, con post, video e tweet, dimostrando di avere non solo un grande tempismo, ma di riuscire ad aggiudicarsi le attenzioni dei più anche di fronte a un colosso come Sanremo. Il Sanremo dei The Jackal non prevede tempi morti, mai una battuta fuori posto: si divertono e fanno divertire. Non c’è Ariston che tenga. Anche quest’anno tutto il gruppo si è riunito sul divano per commentare le esibizioni, cosa c’è di strano? Che il divano si trova proprio a pochi passi dal palcoscenico… Vincono i The Jackal Numeri pazzeschi per loro; sono infatti seguiti da 1.976.661 su Facebook e da 905mila follower su Instagram. Hanno costruito, video dopo video, un percorso entusiasmante che li ha portati a diventare uno dei must di Sanremo. Ecco alcuni post pubblicati ... velvetgossip

_the_jackal : A noi non è ancora passata l'ansia che possa apparire Baglioni da un momento all'altro a cantare tutta la sua discografia. #Sanremo2020 - _the_jackal : Vorremmo tanto chiedere a Irene Grandi perché si è tatuata uno zampirone sulla spalla. #Sanremo2020 - _the_jackal : Per capire quanti anni ha Rita Pavone bisogna tagliarle una gamba e contare i cerchi! #Sanremo2020 -